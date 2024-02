Dole Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Für die Dole-Aktie liegt der RSI bei 53,1, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 65,73, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Dole-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 12,18 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 11,07 USD deutlich darunter liegt, ergibt sich eine Bewertung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (11,76 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Dole-Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder ändern. Bei Dole wurde langfristig eine starke Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Bewertung durch die Anleger in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ. Die Diskussionen waren größtenteils neutral, was zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Schlecht" führt. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.