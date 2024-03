Dole Aktie: Reine Nervensache!

Die technische Analyse der Dole-Aktie zeigt einen aktuellen Kurs von 11,66 USD, was einer -3,72-prozentigen Entfernung vom GD200 (12,11 USD) entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal gemäß der charttechnischen Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, bei 11,56 USD. Dies resultiert in einem "Neutral"-Signal mit einem Abstand von +0,87 Prozent. Insgesamt wird der Kurs der Dole-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 29,55, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 47,19, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Dole in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Jedoch wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Dole-Aktie somit ein positives Bewertungsbild basierend auf der technischen Analyse, dem RSI und der Anleger-Stimmung.