Dolby Laboratories Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrückgänge sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für Dolby Laboratories liegt der RSI7 aktuell bei 35,28 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,11, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Dolby Laboratories damit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt.

In den letzten zwölf Monaten wurden 1 Analystenbewertungen für die Dolby Laboratories-Aktie abgegeben, wovon alle Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Das ergibt ein "Gut"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 90 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 1,58 Prozent entspricht. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 88,6 USD ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt erhält Dolby Laboratories somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich Dolby Laboratories ist neutral, aber in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 22,48 Prozent erzielt, was 24,09 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Dolby Laboratories sogar 23,44 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.