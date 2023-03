Dolby Laboratories Aktie: Analyse der aktuellen Marktlage und Prognose

Die Dolby Laboratories-Aktie erhält momentan eine Bewertung von “Gut” von Analysten. Innerhalb der letzten drei Monate gab es 2 “Gut”-, 1 “Neutral”- und 0 “Schlecht”-Bewertungen. Allerdings kommen neuere Berichte zu einem anderen Urteil: Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier im letzten Monat ist ebenfalls als “Gut” bewertet (mit 2 x “Gut”, 1 x “Neutral” und 0 x “Schlecht”).

Anhand der durchschnittlichen Kursprognose von Analysten in Höhe von 90,00 USD ergibt sich ein Potenzial nach oben von rund 17,49 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs in Höhe von 76,74 USD. Also wird eine Investition empfohlen, um Chancen auf Gewinn zu realisieren.

Dolby Laboratories kann den Markt nicht mehr halten

Mit einer Rendite von 1,29 Prozent im vergangenen Jahr hat die Aktie von Dolby Laboratories solide Ergebnisse erzielt. Im...