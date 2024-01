Dohia Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Der Aktienkurs von Zhejiang Construction Investment hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -52,8 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um 1,7 Prozent, was zu einer Underperformance von -54,5 Prozent für Zhejiang Construction Investment führt. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 1,58 Prozent, was bedeutet, dass Zhejiang Construction Investment um 54,38 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Zhejiang Construction Investment bei 9,67 CNH, was einer Abweichung von -13,2 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Abweichung zum GD200 -33,49 Prozent, wodurch die Einstufung ebenfalls "Schlecht" ist. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet, liegt bei 64,52 und führt zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, hat einen Wert von 74,4, was auf eine "Schlecht"-Einschätzung hindeutet. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" für Zhejiang Construction Investment führt.