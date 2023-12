Dohia Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Zhejiang Construction Investment betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 72,34 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 76,16 eine überkaufte Situation, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Zhejiang Construction Investment also eine "Schlecht"-Bewertung im Rahmen unserer Analyse.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Zhejiang Construction Investment ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Zhejiang Construction Investment in den sozialen Medien zu beobachten. Die Marktteilnehmer zeigen sich demnach positiv gestimmt, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine "Schlecht"-Einstufung für Zhejiang Construction Investment. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf eine Abweichung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Zhejiang Construction Investment somit in verschiedenen Bewertungsfaktoren überwiegend negative Bewertungen, was auf eine kritische Situation hindeutet.