Dohia Aktie: Der absolute Knall!

Der Aktienkurs von Zhejiang Construction Investment hat im Vergleich zur durchschnittlichen Leistung des Industrie-Sektors in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -52,8 Prozent erzielt, was mehr als 54 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche mit 53,93 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und Diskussionen zeigte eine starke Aktivität, was zu einer positiven langfristigen Stimmung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Zhejiang Construction Investment war ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 32, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine Überkauft-Situation, wodurch das Wertpapier mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -30,77 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weist mit einer Abweichung von -9,52 Prozent auf ein "Schlecht"-Rating hin.

Insgesamt wird Zhejiang Construction Investment basierend auf verschiedenen Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.