Dohia Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Während der letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Zhejiang Construction Investment in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war geringer als normal und die Aufmerksamkeit der Anleger nahm ab, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Zhejiang Construction Investment-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl in den letzten 7 Tagen (Wert: 54) als auch in den letzten 25 Handelstagen (Wert: 58,21). Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien im "Industrie"-Sektor hat Zhejiang Construction Investment im vergangenen Jahr eine Rendite von -60,84 Prozent erzielt, was 45,21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die Rendite sogar 43,9 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen neutral, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.