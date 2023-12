Dohia Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Zhejiang Construction Investment-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 83, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 83,77 eine Überkauft-Situation an und erhält ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Zhejiang Construction Investment-Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Zhejiang Construction Investment von 10,15 CNH eine Entfernung von -33,62 Prozent vom GD200 (15,29 CNH) auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50, der einen Kurs von 11,68 CNH aufweist, zeigt mit einem Abstand von -13,1 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen wird der Kurs der Zhejiang Construction Investment-Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Zhejiang Construction Investment-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -52,8 Prozent erzielt, was 52,07 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 51,72 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Zhejiang Construction Investment eingestellt waren, jedoch gab es auch negative Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Zhejiang Construction Investment-Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.