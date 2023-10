Dogs of the DAX 40: Die günstigsten Aktien des deutschen Leitindex!

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

Der deutsche Leitindex DAX 40 ist bekannt für seine repräsentative Auswahl der wichtigsten deutschen Unternehmen. Er bietet Anlegern eine Vielzahl von Anlagemöglichkeiten, vor allem in den Branchen Maschinenbau/Automobilhersteller, Versicherungen und Chemie.

Es gibt dabei eine Vielzahl von Ansätzen, den DAX 40 zu schlagen. Eine von ihnen nutzt die Grundlagen der Dogs-of-the-Dow-Strategie.

Sie basiert auf dem Konzept hoher Dividendenrenditen. Es wird nur in eine Auswahl der günstigsten Dow-Jones-Aktien mit den höchsten Dividendenrenditen investiert. Dahinter steht die Überlegung, dass Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen möglicherweise unterbewertet sind und langfristig bessere Renditen erzielen.

Der Strategieansatz ist jedoch stark vereinfacht und blendet viele Probleme aus. So ist eine hohe Dividendenrendite nicht unbedingt ein guter Indikator für eine gute zukünftige Aktienperformance.

Die Kernidee des Konzepts ist jedoch, dass Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen oft auch unterbewertet sein können, weil ihre Aktienkurse gefallen sind. Insbesondere bei zyklischen Unternehmen können sich Einstiegschancen ergeben. Zur Optimierung des Investmentansatzes kann es jedoch sinnvoll sein, neben der Dividendenrendite weitere fundamentale und technische Indikatoren zu berücksichtigen.

Wie auch immer, mit Blick auf den DAX 40 lassen sich aktuell mit Volkswagen (WKN: 766400), BASF (WKN: BASF11) Mercedes Benz (WKN: 710000) drei Aktien identifizieren, die in das Schemata der Dogs-of-the-DAX 40 passen. Schauen wir uns diese heute einmal an.

DAX 40-Aktie Volkswagen – 5,75 % erwartete Dividendenrendite

Volkswagen, nicht nur in Deutschland ein bekannter Name, präsentiert sich als eine der attraktiven Optionen im DAX 40. Mit einer erwarteten Dividendenrendite von 5,75 % (Stand: 6.10.23, Morningstar – gilt für alle Werte im Artikel) lockt der Automobilhersteller. Auch die Bewertung ist historisch günstig. So liegt das erwartete KGV bei 4,7!

Allerdings gibt es zahlreiche Probleme, die für die Skepsis der Anleger verantwortlich sind. So schwächelt der zweitgrößte Autobauer der Welt im wichtigen Markt China. Zudem erweist sich die Transformation des Elektroautomobils der Zukunft als kapitalintensive Herausforderung. Angesichts der drohenden Verschlechterung der Weltwirtschaftslage könnte das schlimmste Szenario für die Wolfsburger noch bevorstehen. Die gute Nachricht: In der niedrigen Bewertung sind viele Risiken bereits eingepreist.

BASF Aktien – 7,69 % erwartete Dividendenrendite

Auch der weltgrößte Chemiekonzern BASF gehört zur Auswahl der günstigsten Aktien im DAX 40. Die Chemiebranche gilt oft als Konjunkturbarometer, und BASF erweist sich hier als solider Vertreter. Als zyklisches Unternehmen könnte die Aktie der Ludwigshafener eine Wette auf eine Erholung der Weltwirtschaft sein.

Doch davon ist derzeit wenig zu spüren. Im Gegenteil: Man stellt sich auf schwierige Zeiten ein.

Der kostenintensive Standort Ludwigshafen könnte dabei besonders ins Visier geraten. Hohe Energiepreise und scharfe Regulierungen sorgen für ein nicht gerade wettbewerbsfreundliches Klima.

Gut, dass der Weltkonzern auf vielen Kontinenten der Erde Standbeine hat. So könnte der neue Verbundstandort in China trotzdem für künftiges Wachstum stehen, auch wenn die Expansionspläne im Reich der Mitte angesichts der angespannten geopolitischen Lage durchaus kritisch gesehen werden.

Wie auch immer: Mit einer erwarteten Dividendenrendite von 7,69 % bietet die BASF-Aktie vorerst eine ansehnliche Einstiegsrendite, die für langfristig orientierte Anleger Anlass für weitere Analysen sein kann.

Mercedes Benz – 7,17 % erwartete Dividendenrendite

Der Automobilsektor ist zweifellos eine Schlüsselbranche im DAX 40 und Mercedes Benz ist hier eine herausragende Wahl. Die Aktie der Schwaben spiegelt nicht nur die Stärke der deutschen Automobilindustrie wider, sondern verspricht Anlegern auch solide Renditen. Mit einer erwarteten Dividendenrendite von 7,17 % und einem erwarteten KGV von 5,7 werden auch hier viele Risiken bereits eingepreist.

Die neue Konzern-Strategie hin zu mehr Premium und Profitabilität sollte der Aktie tendenziell gut tun. Die Hauptprobleme sind dabei ähnlich wie beim Wolfsburger Konkurrenten. Laufende Innovationen und die Wende zur Elektromobilität könnten zusätzliche Werttreiber sein. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Stuttgarter beim Thema autonomes Fahren einen kleinen Wettbewerbsvorsprung haben.

Der Artikel Dogs of the DAX 40: Die günstigsten Aktien des deutschen Leitindex! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Volkswagen, BASF und Mercedes Benz. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

