Dogness Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Aktie von Dogness weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 15,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 15 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie von Dogness als ein unrentables Investment angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Dogness ist neutral. Es gab keine besonders positiven oder negativen Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien, und der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Dogness beschäftigt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Dogness ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,25 auf, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 40,4. Dies führt zu einer Unterbewertung um 89 Prozent, und daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Dogness-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 9,68 USD, während der Kurs der Aktie bei 4,13 USD liegt, was einer Abweichung von -57,33 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 4,04 USD, was einer Abweichung von +2,23 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".