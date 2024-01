Dogness Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dogness bei 4, was darauf hindeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Werten in der Branche deutlich unterbewertet ist. Im Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt der durchschnittliche Wert des KGVs momentan 62, was die Unterbewertung von Dogness noch deutlicher macht.

Die Bewertung anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Dogness-Aktie überkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb jedoch unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Bei einer Dividende von 0 % ist Dogness im Vergleich zum Branchendurchschnitt bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird die Dogness-Aktie anhand der genannten Kriterien als schlecht und neutral eingestuft.