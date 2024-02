Dogness Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer sogar ein grünes Signal, was auf fehlende negative Diskussionen hinweist. An zwei Tagen war die Stimmung eher neutral. In den letzten Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Dogness diskutiert. Basierend auf diesen Informationen bewertet die Redaktion die Aktie von Dogness als "Gut" und gibt somit eine positive Einschätzung ab.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Dogness-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 9,88 USD weist eine Abweichung von -59,62 Prozent zum aktuellen Kurs (3,99 USD) auf. Aufgrund dieser starken Abweichung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 3,97 USD, ergibt sich nur eine geringe Abweichung von +0,5 Prozent zum aktuellen Kurs. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich jedoch eine positive Entwicklung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dogness beträgt aktuell 4, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" im Durchschnitt ein KGV von 65 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Dogness daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Dogness-Aktie aktuell mit einem Wert von 17,3 überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung basierend auf diesem Signal. Der RSI25-Wert von 56 deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine "Gut"-Einstufung.