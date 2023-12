Dogness Aktie: Grund zur Freude?

Das chinesische Unternehmen Dogness bietet seinen Investoren derzeit eine Dividendenrendite von 0 %. Im Vergleich zur Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter ist dies eine um 604,8 Prozentpunkte niedrigere Rendite. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Dogness-Aktie bei 37,66 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 44,61 und bestätigt ebenfalls die neutrale Einschätzung.

In Bezug auf die Schlusskurse der letzten 200 Handelstage liegt der Durchschnitt bei 12,11 USD, während der letzte Schlusskurs bei 3,48 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -71,26 % und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,71 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (3,48 USD), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso bleibt die Diskussionsintensität unverändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Dogness-Aktie sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, den Relative Strength Index, die technische Analyse als auch das Sentiment und den Buzz ein "Neutral"-Rating.