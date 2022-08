Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Finanztrends Video zu Visa



mehr >

Timothy Stebbing, Product Lead bei der Dogecoin Foundation, erklärte, dass Dogecoin (CRYPTO: DOGE)“weit” vor Visa Inc (NYSE:V) in Bezug auf die Zahlungsgeschwindigkeit liegt. Was geschah:In einer Reihe von Tweets am Montag sagte Stebbing, dass Visa 24 Stunden braucht, um Zahlungen abzugleichen, während Dogecoin-Zahlungen innerhalb einer Minute abgeglichen werden. Wenn es also um die Geschwindigkeit von Zahlungen geht, ist Dogecoin Visa so weit voraus, dass es… Hier weiterlesen