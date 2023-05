Dogecoin: Elon Musk warnt!

Der Mitbegründer von Tesla, Elon Musk, sagte in einer virtuellen Konferenz: “Ich rate niemandem, Kryptowährungen zu kaufen oder sein gesamtes Vermögen in Dogecoin zu setzen.” Er warnte davor, seine Lebensersparnisse in die von Memes inspirierte digitale Währung zu investieren. Dennoch betonte er erneut seine Vorliebe für Dogecoin (DOGE) als seine Lieblingskryptowährung und nannte ihren humorvollen Charakter und die Einbeziehung von Hunden als Gründe.

Die Beteiligung von Musk an Dogecoin-Enthusiasten war früher ein regelrechtes Spektakel, bei dem eine deutliche Verbindung zwischen dem Preis und den Tweets des Tesla-Gründers festgestellt wurde. Zwischen 2019 und 2022 twitterte Musk mehrmals über die Meme-Währung, was oft zu vorübergehenden Preisanstiegen führte. Im Juni 2022 reichte Investor Keith Johnson eine Klage in Höhe...