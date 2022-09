DocuSign-Aktien legen nach besser als befürchtetem Gewinnsprung zu: 5 Analysten äußern sich

Aktien von DocuSign Inc. (NASDAQ:DOCU) sprangen am Freitag vorbörslich um mehr als 17% nach oben, nachdem das Unternehmen besser als erwartete Quartalsergebnisse gemeldet und seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben hatte. Hier's was Analysten zu sagen hatten: RBC Capital Markets Analyst Rishi Jaluria bestätigte die Einstufung "Sector Perform" und das Kursziel von 65 US-Dollar. “DOCU lieferte ein besser als befürchtetes… Hier weiterlesen