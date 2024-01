DocuSign Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Docusign: Aktuelle Analystenbewertungen, technische Analyse und Sentiment

Docusign hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", bestehend aus 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Docusign. Die durchschnittliche Kursprognose von 61 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 2,61 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 49,75 USD im Vergleich zum aktuellen Kurs (59,45 USD) eine Abweichung von +19,5 Prozent. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 46,96 USD über dem letzten Schlusskurs (+26,6 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorbrachte, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr jedoch eine positive Änderung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Docusign damit als "Gut"-Wert bewertet.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 150,87 und liegt mit 156 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 59. Die Aktie wird daher als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.