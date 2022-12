DocuSign-Aktie jetzt kaufen? 3 gute Gründe!

Die DocuSign-Aktie (WKN: A2JHLZ) hat zum Ende der letzten Woche einen ordentlichen Turnaround hingelegt. Mit den Quartalszahlen kletterten die Anteilsscheine deutlich zweistellig. Trotzdem: Wir liegen mit Blick auf das Jahr 2022 noch immer im Minus.

Aber sollten Foolishe Investoren jetzt noch zuschlagen? Das ist eine Frage, die sich jeder Investor natürlich selbst stellen sollte. Ich habe nun jedoch drei Gründe, die du dir zumindest einmal durch den Kopf gehen lassen kannst.

DocuSign-Aktie: Immer noch günstig

Zunächst einmal ist die DocuSign-Aktie immer noch preiswert. Wenn wir uns die letzten Quartalszahlen ansehen, so hat es einen Umsatz in Höhe von 645 Mio. US-Dollar gegeben. Ein starker Wert, der eindeutig ein gutes, etabliertes Geschäftsmodell zeigt.

Insgesamt ist DocuSign jetzt mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von rund 10 Mrd. US-Dollar bewertet. Das bedeutet, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis gegenwärtig bei ca. 4 liegt. Natürlich ist das keine Value-Wette. Aber für das Wachstumspotenzial zumindest nicht zu teuer.

Ich sehe insgesamt einen guten Digitalisierer, der auch in Zukunft noch jede Menge Marktpotenzial erobern kann. Aber halt: Das ist eigentlich bereits der zweite Grund, warum ich diese Aktie so interessant finde.

Ein einfaches, langweiliges Geschäftsmodell

Natürlich ist die DocuSign-Aktie eine Growth-Aktie, was einen gewissen Pepp hier hereinbringt. Wenn wir uns das Unternehmen jedoch ansehen, können wir von einem langweiligen Geschäftsmodell sprechen. Primär geht es um das Leisten einer Unterschrift, nur eben auf digitalem Wege.

Schon Warren Buffett bevorzugte einfache, banale Geschäftsmodelle. Das ist bei DocuSign definitiv der Fall. Schließlich setzt das Management auf wiederkehrende Umsätze durch ein Abo-Modell. Unternehmen dürften, wenn sie diese Lösung einmal etabliert haben, vermutlich nicht mehr davon abrücken. Es wäre schließlich mit Aufwand und hohen Kosten verbunden.

Der Erfolg bei dem Digitalisierer basiert daher letztlich darauf, dass sich Unternehmen effizienter aufstellen wollen. Das ist die Folge eines digitalen Unterschriftenlaufs. Gleichzeitig ist diese Handlung so banal und alltäglich, dass sie nicht ersetzbar ist. Das sehe ich als einen Grundpfeiler für den langfristigen Erfolg. Zumal weitere Unternehmen nach einem effizienteren Unterschriftenlauf streben dürften.

DocuSign-Aktie: Schon bald profitabel …?!

Die DocuSign-Aktie kratzt an der Schwelle der Profitabilität. Auf GAAP-Basis hat es zwar einen Nettoverlust je Aktie in Höhe von 0,15 US-Dollar gegeben. Das Non-GAAP-Ergebnis-je-Aktie betrug jedoch 0,57 US-Dollar und lag in etwa auf dem Vorjahresniveau.

Zudem besitzt DocuSign einen freien Cashflow in Höhe von 36,1 Mio. US-Dollar, der zwar unterhalb des Vorjahreswertes von 90 Mio. US-Dollar lag. Trotzdem: Auch das ist ein starker Wert in den schwarzen Zahlen.

Sollte das Management mit steigenden Umsätzen weiter skalieren, so kann das ein dritter Treiber für die Growth-Aktie sein. Natürlich gibt es auch Risiken. Unterm Strich sehe ich jedoch eine attraktive Chance.

