DocuSign Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Am 12.12.2022, 08:34 Uhr notiert die Aktie Docusign an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 49.16 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Anwendungssoftware".

Unsere Analysten haben Docusign nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Docusign-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Buy"-, 7 "Hold"- und 3 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 3 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (67,08 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 36,45 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 49,16 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Docusign eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Docusign für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Docusign für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Buy"-Einstufung. Damit ist Docusign insgesamt ein "Buy"-Wert.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Docusign ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Docusign-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 43,04, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 43,72, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

