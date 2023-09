DocuSign-Aktie: Value statt Growth

Nach massiven Kursverlusten in den Jahren 2021 und 2022 hat sich die Lage bei DocuSign 2023 ein wenig beruht. Seit Jahresbeginn pendelt die DocuSign-Aktie (WKN: A2JHLZ) in einer Seitwärtsbewegung zwischen 47 und 67 US$ auf und ab. Können die jüngsten Zahlen der Aktie wieder etwas Auftrieb verschaffen?