DocuSign Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Am 26.09.2023, 05:50 Uhr notiert die Aktie Docusign an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 41.5 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Anwendungssoftware".

Unser Analystenteam hat Docusign auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Docusign weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Software") von 2,31 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,31 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Analysteneinschätzung: Docusign erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 7 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 5 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Buy, 0 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Sell". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (56,57 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 36,32 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 41,5 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Docusign erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Docusign mit einer Rendite von -5,11 Prozent mehr als 23 Prozent darunter. Die "Software"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 19,84 Prozent. Auch hier liegt Docusign mit 24,94 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.