DocuSign Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Analysteneinschätzung für Docusign ist insgesamt neutral, da es eine Buc-Einstufung, zwei Neutral-Einstufungen und eine Schlecht-Einstufung gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 61 USD, was einer prognostizierten Entwicklung des Aktienkurses um -0,88 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab. Allerdings wurde das Unternehmen in Diskussionen mehr als üblich erwähnt und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem positiven Rating führt.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Docusign in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit neun positiven und vier negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Docusign eine positive Einschätzung.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Docusign bei 0 Prozent, was 2,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Software-Branche liegt. Daher wird die Aktie als unrentables Investment bewertet.

Insgesamt erhält Docusign von der Redaktion sowohl hinsichtlich der Anlegerstimmung als auch der Dividende eine negative Bewertung.