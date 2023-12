Doch kein Comeback bei Zte!

Die technische Analyse der ZTE-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 33,78 CNH, während der Aktienkurs bei 26,68 CNH liegt, was einer Abweichung von -21,02 Prozent entspricht. Dies deutet auf eine negative Entwicklung hin. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 27,6 CNH, was einer Abweichung von -3,33 Prozent entspricht. Diese Abweichung führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der ZTE Aktie 13. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" ist dies ein durchschnittlicher Wert. Daher erhält die Aktie eine neutrale Einschätzung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung für ZTE ist insgesamt positiv. Die Diskussionen in den sozialen Medien in den letzten beiden Wochen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Analyse der Diskussionsforen ergab 6 negative und 0 positive Signale, was zu einer negativen Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich jedoch eine positive Anleger-Stimmung.

Das Sentiment und der Buzz um die ZTE-Aktie zeigen eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmung, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt. Somit wird die ZTE-Aktie in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.