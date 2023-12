Doch kein Comeback bei Zhuzhou Times New Materials!

In den sozialen Medien wurde in den letzten Tagen eine überwiegend positive Stimmung gegenüber Zhuzhou Times New Material festgestellt. Die Anleger waren in 11 Tagen positiv gestimmt und nur an einem Tag negativ. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden als neutral bewertet. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Zhuzhou Times New Material daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Chemikalien"-Branche hat Zhuzhou Times New Material in den letzten 12 Monaten eine bessere Performance gezeigt. Die Aktie hat eine Outperformance von +0,71 Prozent im Branchenvergleich erzielt. Im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Zhuzhou Times New Material 0,71 Prozent über dem Durchschnittswert. Dadurch erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Aktuell zeigt der RSI für Zhuzhou Times New Material an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die charttechnische Entwicklung der Zhuzhou Times New Material-Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird eine ähnliche Bewertung erhalten, da der Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit wird die Zhuzhou Times New Material-Aktie in der technischen Analyse mit einem "Schlecht"-Rating versehen.