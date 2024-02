Doch kein Comeback bei Zhejiang Rifa Digital Precision Machinery!

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation bezüglich Zhejiang Rifa Precision Machinery haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Unsere Analyse ergab, dass die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein verringertes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Zhejiang Rifa Precision Machinery liegt der RSI7 bei 46,32 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 69,03 und zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Zhejiang Rifa Precision Machinery als "Neutral" bewertet.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Aktie eine Performance von -51,67 Prozent, während vergleichbare Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -20,56 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -31,11 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance von Zhejiang Rifa Precision Machinery um 32,32 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.