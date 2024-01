Doch kein Comeback bei Zhejiang Hangmin!

Die Zhejiang Hangmin-Aktie verzeichnete in den letzten Tagen eine positive Entwicklung, was sich auch in der Anleger-Stimmung widerspiegelt. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt derzeit bei 8,1 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 8,34 CNH liegt, was einem Abstand von +2,96 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 8,82 CNH ergibt sich eine Differenz von -5,44 Prozent. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist überwiegend positiv, was sich auch in den vergangenen Diskussionen widerspiegelt. Daher wird die Einschätzung zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität und kaum Veränderungen. Daher wird die Aktie in diesem Punkt ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Aktienkurs von Zhejiang Hangmin verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,99 Prozent, was 7,55 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Branchenvergleich mit "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Rendite sogar um 9,36 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.