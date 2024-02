Doch kein Comeback bei Yunfeng!

Die Dividendenrendite der Yunfeng-Aktie beträgt aktuell 0 Prozent, was 4,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Im Hinblick auf die technische Analyse weist der Relative Strength-Index (RSI) der Yunfeng-Aktie einen Wert von 34,78 auf, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 51,85 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Yunfeng-Aktie.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yunfeng 31, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" als überbewertet gilt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Yunfeng-Aktie derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -16,19 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" für die beiden Zeiträume führt.