Doch kein Comeback bei Yantai Zhenghai Magnetic Material!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Yantai Zhenghai Magnetic Material beträgt das aktuelle KGV 20. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus grundlegenden Gesichtspunkten ist Yantai Zhenghai Magnetic Material daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Yantai Zhenghai Magnetic Material aktuell bei 12,11 CNH. Der Aktienkurs selbst ging bei 11,37 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -6,11 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 11,83 CNH angenommen, was einer Differenz von -3,89 Prozent entspricht und zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Yantai Zhenghai Magnetic Material liegt der RSI7 aktuell bei 40,66 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Dividendenrendite von Yantai Zhenghai Magnetic Material beträgt derzeit 1,62 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt ("Elektrische Ausrüstung") von 1,49 % liegt. Die geringe Differenz von 0,13 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

