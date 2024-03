Doch kein Comeback bei Woodside Energy Group!

Weitere Suchergebnisse zu "Woodside Energy Group Ltd":

Der Aktienkurs von Woodside Energy hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor eine Rendite von 6,01 Prozent erzielt, was mehr als 9 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -2,96 Prozent erzielte, lag die Rendite von Woodside Energy bei 8,97 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Woodside Energy wird als neutral bewertet. Obwohl in den sozialen Medien in letzter Zeit überwiegend positive Themen zu Woodside Energy diskutiert wurden, gab es insgesamt weder positive noch negative Meinungen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Woodside Energy als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 22,55, was 61 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (57,46).

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurde das Unternehmen weniger beachtet als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Woodside Energy eine positive Performance in Bezug auf den Aktienkurs und die fundamentale Bewertung aufweist, während das Anleger-Sentiment neutral ist.