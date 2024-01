Doch kein Comeback bei Wisdom Wealth Resources Investment Holding!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen neutral gegenüber Wisdom Wealth Investment eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Wisdom Wealth Investment daher eine "Neutral"-Einschätzung von unserer Redaktion.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein prominentes Signal der technischen Analyse, bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Wisdom Wealth Investment führt zu einer Einstufung "Neutral" mit einem Niveau von 57,14. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet mit einem Wert von 58,16 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich bei einem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,16 HKD mit dem aktuellen Kurs von 0,074 HKD eine Abweichung von -53,75 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs der Wisdom Wealth Investment-Aktie bezogen auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,09 HKD um -17,78 Prozent darunter, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Auf dessen Basis ist Wisdom Wealth Investment mit einem Wert von 1,42 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Handelsunternehmen und Distributoren" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 47,09, was einen Abstand von 97 Prozent zum KGV von Wisdom Wealth Investment bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.