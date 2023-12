Doch kein Comeback bei Wickes!

In der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um den aktuellen Trend eines Wertpapiers zu bestimmen. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der sich aus dem 50- und 200-Tages-Durchschnitt zusammensetzt. Für die Wickes-Aktie liegt der längerfristige Durchschnitt bei 134 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 138,2 GBP liegt, was einer Abweichung von 3,13 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 130,15 GBP, was über dem letzten Schlusskurs von 138,2 GBP (+6,19 Prozent) liegt. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Wickes liegt bei 25,4 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Wickes weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Wickes daher ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Wickes besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen überwiegend positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität für Wickes hat die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Wickes daher als "Neutral"-Wert eingestuft.