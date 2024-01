Doch kein Comeback bei Westaim!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Westaim ist derzeit überaus positiv, wie aus den Diskussionen in Online-Foren und sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Fokus, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Westaim bei 7,72 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt (91 Prozent) in der Kapitalmärkte-Branche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Westaim-Aktie der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 3,48 CAD. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs (3,76 CAD) um 8,05 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses (3,78 CAD) zum gleitenden Durchschnitt (-0,53 Prozent).

In Bezug auf die Dividende weist Westaim derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt (6,62%) liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Stimmung unter den Anlegern, eine unterbewertete Aktie basierend auf fundamentalen Kriterien und eine gemischte Bewertung basierend auf der technischen Analyse. Die Dividendenrendite hingegen fällt im Vergleich zur Branche schlecht aus.