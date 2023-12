Doch kein Comeback bei West Wits Mining!

In den letzten Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen in der Kommunikation über West Wits Mining in den sozialen Medien. Weder übermäßig positive noch negative Diskussionen waren zu beobachten, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die geringere Anzahl an Diskussionen und die abnehmende Aufmerksamkeit führen zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht erhält die West Wits Mining-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) weist eine Abweichung von +10 Prozent auf, ebenso wie der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Somit wird auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating vergeben.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als eher neutral bewertet, da in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis darauf hindeuten, dass West Wits Mining weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die Aktie somit in den verschiedenen Bewertungskategorien überwiegend "Neutral"-Einstufungen.