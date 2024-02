Doch kein Comeback bei West Fraser Timber!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von West Fraser Timber eine Rendite von 56,99 Prozent erzielt, was mehr als 80 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Papier & Forstprodukte"-Branche verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von -22,61 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier übertrifft West Fraser Timber mit einer Rendite von 79,6 Prozent deutlich den Branchendurchschnitt. Diese starke Performance im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich jedoch eine schwache Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität der Aktie von West Fraser Timber. Auch die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete eine negative Entwicklung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung in diesem Bereich führt.

Die Dividendenrendite von West Fraser Timber liegt derzeit bei 1,44 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,58 % für "Papier & Forstprodukte". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von West Fraser Timber als "Neutral" eingestuft. Sowohl der 7-Tage-RSI von 43,63 Punkten als auch der 25-Tage-RSI von 63,54 Punkten weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält West Fraser Timber gemäß dieser Analyse eine "Neutral"-Bewertung.