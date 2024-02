Doch kein Comeback bei Washington!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Washington-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 43, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier ist Washington weder überkauft noch überverkauft (Wert: 58,57), was zu einer erneuten "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Neutral"-Rating für Washington.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf Basis dieses Wertes ist Washington mit einem KGV von 9,27 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt "Handelsbanken" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 32,93, was einem Abstand von 72 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Washington diskutiert. An fünf Tagen überwogen die positiven Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch hauptsächlich negative Themen dominant, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Washington insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende kann derzeit bei einer Dividendenrendite von 7,73 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken ein geringerer Ertrag in Höhe von 130,81 Prozentpunkten erzielt werden. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.