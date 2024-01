Doch kein Comeback bei Walmart!

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart Inc.":

In den letzten zwei Wochen wurde Walmart von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen beschäftigt haben.

Die Anleger-Stimmung in Bezug auf Walmart wird daher als "Neutral" eingestuft. Zusätzlich wurden auch konkrete Signale analysiert, wobei 5 positive und 3 negative Signale identifiziert wurden, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Ein weiteres wichtiges Signal, der Relative Strength-Index (RSI), ergibt für Walmart einen Wert von 38,3 auf einer Skala von 0 bis 100. Dies wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der die Kursentwicklung über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 33,72 und bestätigt somit die neutrale Einschätzung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Walmart im letzten Jahr eine Rendite von 12,73 Prozent erzielt, was jedoch im Vergleich zum Durchschnitt der Verbrauchsgüterbranche deutlich niedriger liegt. Im Bereich des Einzelhandels mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln hingegen übertrifft Walmart den durchschnittlichen Wert um 18,15 Prozent. Aufgrund dieser gemischten Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Bei der Dividendenrendite liegt Walmart mit 1,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,75 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Aspekt weniger rentabel und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt wird aufgrund der verschiedenen Signale und Vergleiche die Anleger-Stimmung und die Aktienperformance von Walmart als "Neutral" eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Walmart-Analyse vom 26.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Walmart jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Walmart-Analyse.

Walmart: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...