Doch kein Comeback bei Vossloh ADR!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Vossloh. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende können Investoren, die derzeit in Vossloh-Aktien investieren, eine Dividendenrendite von 2,69 % erzielen, was 0,58 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Vossloh mit 1,25 Prozent mehr als 2 Prozent darunter. Die Maschinenbranche erreichte in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 3,66 Prozent. Auch hier liegt Vossloh mit 2,4 Prozent darunter, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -1,05 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Vossloh-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 40,17 EUR mit dem aktuellen Kurs (39,75 EUR) vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 38,63 EUR nahe dem letzten Schlusskurs (+2,9 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.