Doch kein Comeback bei Vonovia!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Vonovia liegt bei 49,08 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, da er bei 46,75 liegt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Vonovia derzeit 1,77 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Betrachtet man jedoch die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Einstufung als "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +24,35 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

In den letzten beiden Wochen wurde die Vonovia von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingeschätzt, obwohl auch 3 "Schlecht"-Signale herausgefiltert wurden.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Vonovia in den letzten Wochen deutlich eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.