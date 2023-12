Doch kein Comeback bei Vcredit!

Weitere Suchergebnisse zu "Ferroglobe":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Vcredit beträgt das aktuelle KGV 1, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Verbraucherfinanzierung", die im Durchschnitt ein KGV von 22 haben, als unterbewertet angesehen wird. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, wobei der normale Bereich von 0 bis 100 reicht. Der RSI der Vcredit liegt bei 45,45, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 61, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Neutral".

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die Aktie von Vcredit im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,5 Prozent erzielt, was 2,84 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Verbraucherfinanzierung" beträgt -7,78 Prozent, und Vcredit liegt aktuell 1,72 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Vcredit zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.