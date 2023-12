Doch kein Comeback bei V Zug Holding!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die V-zug-Aktie beträgt 40, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 39,56 liegt. Auch hier ist V-zug weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating für RSI25 führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für V-zug.

In Bezug auf weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt die Aktie von V-zug in den letzten Monaten eine übliche Aktivität. Die Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung weisen kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die V-zug ist mit einem Kurs von 67 CHF inzwischen +9,07 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung "Neutral" gegeben, da die Distanz zum GD200 sich auf -4,98 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um V-zug aufgegriffen, was zu einer Gesamteinstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung führt.