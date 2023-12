Doch kein Comeback bei VR Resources!

Die technische Analyse der Vr-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,16 CAD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,08 CAD, was einem Unterschied von -50 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert und beträgt aktuell 0,08 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Vr-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der Einschätzung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz wird die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt. In den letzten Monaten zeigte die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität, weshalb die Einschätzung für diesen Faktor als "Gut" ausfällt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete ebenfalls eine positive Entwicklung, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Vr diskutiert.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird zur Einschätzung verwendet, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ausgehend von den Werten des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis wird Vr weder als überkauft noch überverkauft eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

In Zusammenfassung erhält die Vr-Aktie daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des Relative-Stärke-Index.