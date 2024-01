Doch kein Comeback bei United Strength Power!

Der Aktienkurs von United Strength Power verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -41,04 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -4,1 Prozent, was bedeutet, dass United Strength Power im Branchenvergleich eine Underperformance von -36,94 Prozent erzielte. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 4,19 Prozent im letzten Jahr, wobei United Strength Power 45,23 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt unsere Analyse, dass es in der Internet-Kommunikation keine starken positiven oder negativen Ausschläge bezüglich United Strength Power gab. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral. Unsere Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Themen rund um United Strength Power hauptsächlich neutral waren. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende steht United Strength Power im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (5,27 %) bei einer Dividende von 0 % niedriger, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt, da die Differenz 5,27 Prozentpunkte beträgt.