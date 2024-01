Doch kein Comeback bei Unisync!

Unisync hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -42,36 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche eine Underperformance von -27,35 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite mit -4,29 Prozent unter dem Durchschnitt, was einer Unterperformance von 38,07 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält Unisync in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Unisync aktuell 0, was einer negativen Differenz von -1,3 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche entspricht. Daher bekommt Unisync eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Auch das Sentiment und der Buzz im Internet tragen zur Einschätzung der Aktie bei. Bei Unisync zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Unisync bei einem Wert von 7, was im Vergleich zu Werten aus der Branche deutlich unter dem Durchschnitt (ca. 68 Prozent) liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Unisync damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.