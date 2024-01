Doch kein Comeback bei Tsogo Sun Hotels!

Die Southern Sun-Aktie wird charttechnisch positiv bewertet, da der aktuelle Kurs von 0,234 EUR einen Abstand von +17 Prozent zum GD200 (0,2 EUR) aufweist. Ebenso zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, mit einem Kurs von 0,22 EUR ein "Gut"-Signal, da der Abstand +6,36 Prozent beträgt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben konstant, was zu dieser Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Southern Sun-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 45,16, was eine "Neutral"-Empfehlung bedeutet, während der RSI25 für 25 Tage bei 43,81 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, mit nur vereinzelten neutralen Einstellungen. In den letzten Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Southern Sun-Aktie charttechnisch und in Bezug auf das Anleger-Sentiment positiv bewertet wird.