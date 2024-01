Doch kein Comeback bei TrustCo BankNY!

Die Analyse der Trustco Bank Ny zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien gegeben hat. Daher wird die Aktie auf "Neutral" eingestuft. Es wurde jedoch eine leichte Reduzierung der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Trustco Bank Ny daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 71,27 Punkten, was darauf hindeutet, dass Trustco Bank Ny überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch eine weniger starke Schwankung und weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Trustco Bank Ny daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt, dass Trustco Bank Ny in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Dies spiegelt sich auch in den positiven Themen wider, die in den letzten Tagen rund um das Unternehmen angesprochen wurden. Auf dieser Ebene wird die Anleger-Stimmung daher als "Gut" eingestuft, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass Trustco Bank Ny derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie liegt etwa 4,22 Prozent über dem GD200 von 28,92 USD. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt jedoch eine Abweichung von +6,43 Prozent, was darauf hinweist, dass die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Trustco Bank Ny daher ein Rating von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.