Doch kein Comeback bei Tofutti Brands!

Die Aktie von Tofutti Brands wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 62,52, was 54 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 40,47 im Segment "Nahrungsmittel". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse wird die Tofutti Brands-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren als "Neutral" eingestuft. Sowohl der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine ähnliche Bewertung hin.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien zeigt sich neutral in Bezug auf Tofutti Brands. In den letzten zwei Wochen gab es weder besonders positive noch negative Diskussionen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine stark positiven oder negativen Themen von Anlegern diskutiert. Daher wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist das Verhältnis zur Aktienkursentwicklung bei Tofutti Brands eine negative Differenz von -3,8 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" auf. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie die Bewertung "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Einschätzung der Tofutti Brands-Aktie basierend auf fundamentalen, technischen, und Anleger-Sentiment-Analysen.