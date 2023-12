Doch kein Comeback bei Tianma Bearing!

Der Aktienkurs von Huizhou Intelligence hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 35,14 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -1,02 Prozent gefallen, was Huizhou Intelligence zu einer Outperformance von +36,17 Prozent in dieser Branche verholfen hat. Im "Industrie"-Sektor war die mittlere Rendite im letzten Jahr -0,65 Prozent, wobei Huizhou Intelligence um 35,8 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird dem Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie zugewiesen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ist die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Huizhou Intelligence über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet worden. Dabei zeigt sich, dass die Aktie nur eine geringe Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einer weiteren Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Huizhou Intelligence in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Huizhou Intelligence mit einem Wert von 14 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Neutral".

Bei der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Huizhou Intelligence derzeit bei 3,96 CNH geführt, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging mit 4,23 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +6,82 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 4,04 CNH angenommen, was für die Huizhou Intelligence-Aktie eine aktuelle Differenz von +4,7 Prozent und damit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Gut".