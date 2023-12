Doch kein Comeback bei Thermon!

Die Aktie des Unternehmens Thermon weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 17,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt dazu, dass die Redaktion das Unternehmen als "Schlecht" einstuft.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Thermon in den letzten 12 Monaten eine Performance von 59,32 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt um 14,12 Prozent gestiegen. Somit liegt die Outperformance von Thermon bei +45,21 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 26,35 Prozent hatte, liegt Thermon mit 32,97 Prozent darüber.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren gemischte Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden, häuften sich in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Thermon auf 7- und 25-Tage-Basis jeweils als "Neutral" bewertet. Der 7-Tage-RSI beträgt 31,46 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 45,96, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend ist die Redaktion daher der Auffassung, dass die Aktie von Thermon in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.