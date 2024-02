Doch kein Comeback bei The 77 Bank!

Die Anleger-Stimmung bei 77 Bank in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Somit wird die Einschätzung insgesamt als "Neutral" bewertet.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt der RSI 46,67 und für 25 Tage RSI25 46,78, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der 77 Bank von 3630 JPY mit einer Entfernung von +18,64 Prozent vom GD200 (3059,69 JPY) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 3538,5 JPY auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der 77 Bank-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer Bewertung der Aktie mit "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für die 77 Bank-Aktie basierend auf verschiedenen Bewertungsfaktoren.